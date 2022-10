Le Château Fort de Sedan devient un véritable écrin de la sorcellerie

C’est parti pour la 2e édition du Château des Sorciers et ses énigmes pour un moment entre amis ou en famille et ce, jusqu’au 6 novembre. Durant cette période, le magnifique édifice fait la part belle à la sorcellerie et aux énigmes à résoudre pour accéder à la Coupe des Princes.

"Il s’agit d’une animation qui a été lancée en 2021 et qui a connu un énorme succès, explique Audrey Thillois (responsable communication au Château Fort). Donc, cette année c’est le retour à l’académie magique de Sedan. Nous avons reçu la visite de plus de 4000 personnes, l’année dernière, pour cette animation dont beaucoup de visiteurs belges. Nous sommes situés à 15 minutes de Bouillon et donc, tout près de la frontière".