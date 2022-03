Le château fort de Bouillon, une valeur sûre du tourisme luxembourgeois

Les prochaines vacances scolaires approchent à grands pas et, en Luxembourg, les villes touristiques se préparent pour accueillir le public. Et parmi les endroits très prisés, il y a sans conteste Bouillon et son château médiéval. Depuis longtemps, le château fort est incontournable. En 2021, ce sont plus de 130.000 personnes qui l’ont visité et parmi eux, près de 100.000 avaient acquis le "Bouillon City Pass".

Pour 11€, vous pouvez non seulement visiter le château mais également l’Archéosope Godefroy de Bouillon et le Musée Ducal. "Avantage non négligeable de la formule", précise Thierry Props, Directeur du Syndicat d’Initiative, "vous n’êtes pas obligés de faire toute la même journée. La validité du pass est illimitée. Vous pouvez venir le lendemain ou l’année suivante !" Et pour cette nouvelle saison, il existe un " Bouillon City Pass Plus", qui permet, en plus, d’assister le soir dans la Cour du château, à l’Odyssée de Lumière, le sons et lumières (mapping) qui raconte l’histoire de Godefroy de Bouillon du château fort depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours.