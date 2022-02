Le château fort de Bouillon se visite aux flambeaux pour la Saint Valentin

Il y a un trou dans la roche, plus ou moins au milieu du château, initialement un poste d’observation pour les soldats. Très vite, la légende a dit que c’était le fauteuil de Godefroid de Bouillon et que toutes les jeunes dames qui se sont assises à cet endroit ont trouvé un mari ou un amoureux dans l’année. On y croit ou on n’y croit pas... Et pourtant, au château, on reçoit régulièrement des faire parts de mariage ou de naissance...