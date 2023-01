Le Château du Mylord cherche un repreneur, 42 ans après son ouverture

L’emblématique Château du Mylord est à vendre. Ce restaurant doublement étoilé, situé à Ellezelles cherche un repreneur. Le chef Jean-Baptiste Thomaes souhaite trouver un successeur pour pouvoir mettre un terme à sa longue carrière, comme il l’a confié à nos confrères de Notélé : "Cela fait 50 ans que je suis dans ce métier et 42 ans que j’ai créé le château du Mylord qui est mon bébé, s’émeut-il. Et je ne vais plus le faire pendant des années et des années".

Ça fait sans doute un petit peu peur à certains jeunes

"J’espérais, ajoute Jean-Baptiste Thomaes, et je pensais que ça aurait pu intéresser quelqu’un de la cuisine ou de la salle, parce que, à la limite, je remets le restaurant pour le prix du vin qu’il y a en cave, calculé au prix d’achat. A l’heure actuelle, ça vaut trois, quatre, cinq fois le montant. Mais bon pour finir ça ne se fait pas et aussi certainement à cause du contexte économique actuel dans l’Horeca, l’énergie qui est si chère, les charges patronales qui ne vont pas en s’amenuisant, et donc ça fait sans doute un petit peu peur à certains jeunes."