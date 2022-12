"Le château des animaux" : un conte animalier touchant sur fond de dictature

Dans le Déclic Culture, Thierry Bellefroid nous parle de la BD Le château des animaux de Xavier Dorison et Félix Delep.

Cette BD est le fruit de la collaboration entre Félix Delep, que Thierry Bellefroid décrit comme un "surdoué du dessin animalier", et Xavier Dorison, dont la carrière est jalonnée de succès. La comparaison avec La ferme des animaux de George Orwell, ce court roman sorti en 1945 dénonçant le totalitarisme et le bolchevisme et dans lequel les animaux prennent le pouvoir en chassant les hommes, peut facilement être faite. La différence est que dans Le château des animaux, les humains ne sont tout simplement pas présents. De plus, les références à des figures politiques réelles sont ici subtilement écartées, permettant ainsi à l’univers de s’installer.

La BD met en scène deux types de révolution. La première, violente, se solde en un échec. Les animaux plus faibles peinent à se rebeller contre le taureau dictateur et ses chiens lui obéissant au doigt et à l’œil. La seconde, inspirée de Ghandi, est celle du pacifisme.

On voit à quel point le conte animalier peut toucher des choses absolument essentielles dans les rapports entre les hommes et les femmes, les dominés et les dominants, tout en proposant du délassement, du grand spectacle, et arriver à travers ce type d’histoire à faire poser des questions, notamment aux plus jeunes.

En fonction de l’âge et du passé du lecteur, la BD peut proposer différents niveaux de lectures mais aussi un savant mélange entre l’émotion ressentie et son implication dans les situations. "Qu’est-ce que j’aurais fait, moi ?" Rajoute Thierry Bellefroid.

La nuit des justes, le troisième tome de la série Le château des animaux, vient de sortir aux éditions Casterman.