Les visiteurs ont été séduits, tant par le lieu que par l’initiative : " C’est émouvant. En plus, de savoir qu’une personne vit dans ces murs et participe à l’âme de ce château, c’est extraordinaire ", s’enthousiasme Richard. " Elle donne une impression de clarté et d’espace alors que c’est une maison massive de l’extérieur ", s’étonne Marie-Thérèse. " On a l’impression que de plus en plus de patrimoine est privatisé. C’est une frustration de se dire que c’est du patrimoine, que ça nous appartient aussi d’une certaine façon et qu’on a envie de les découvrir. C’est donc une bonne occasion ", estime Perrine.

Des lieux exceptionnellement ouverts au public, quand les propriétaires se laissent convaincre.