Le château de Lavaux-Saint-Anne et ses musées

Aujourd’hui, nous vous emmenons au château. Nous vous proposons pour la première fois Lavaux-Sainte-Anne. Nous voici en province de Namur, près de Rochefort. Le château de Lavaux-Sainte-Anne porte les marques de sa riche histoire. D’abord forteresse, il s’offre, au cours des siècles, des allures de plus en plus raffinées ; le 18e siècle marque le sommet de son confort, on a percé de vastes fenêtres, supprimé les courtines qui bouchaient la vue, coiffé les tours de toits bulbeux, dessiné des jardins chics. Aujourd’hui, on se promène dans le château pour ses belles pierres, mais aussi pour les 3 musées de qualité qu’il abrite. Alors, ce château vaut-il la visite ? Oh oui