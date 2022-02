Le Château de Freyr, ses jardins, un petit café et des oranges

Pour cette nouvelle chronique, on vous emmène le long de la Meuse entre la frontière française et Namur sur ce qu’on appelle communément, la Haute Meuse. Plus précisément au détour d’un de ses méandres où apparaissent le prestigieux château de Freyr, entouré de ses célèbres jardins et ses rochers, haut lieu de l’alpinisme en Wallonie.

Depuis le Moyen-âge, la vallée située au cœur d’une région frontalière, a été le passage régulier de troupes pour l’incessante conquête ou défense d’un territoire. Au 17e, les régions qui constituent aujourd’hui la Belgique sont le champ de bataille de l’Europe.

De 1672 à 1678, Louis XIV décide de combattre ses anciens alliés les Provinces-Unies. Ce sera ce que les historiens appelleront “la guerre de Hollande”. Durant ce conflit qui durera 6 longues années, Français et Espagnols parviennent à faire converger leurs ambitions et les consignent dans un traité signé à Freyr en 1675. Traité de commerce, il rétablit les relations entre les deux pays et le commerce sur la Meuse.

Lors de cette négociation en bord de Meuse, on rapporte qu’un diplomate turc qui était présent a servi du café à ses convives, Louis XIV et Charles II d’Espagne. Comme il s’agissait vraisemblablement d’une première pour les négociateurs, le traité de Freyr a été surnommé le traité du café. Ce serait donc en octobre 1675 que cette boisson aurait été consommée pour la première fois en pays wallon.

Le 18e siècle verra l’apogée du château de Freyr et l’arrivée des orangers !

En date du 11 octobre 1710, les comptes de la seigneurie de Freÿr mentionnent une rétribution de 12 sols à un valet, Raymond, pour " avoir porté les orangers dans le jardin par ordre de M. le baron de Freyr ". Il s’agit de la première mention des orangers du domaine. Certains de ces arbres sont aujourd’hui plusieurs fois centenaires. S’ils passent la belle saison à l’air libre, ils sont disposés dans les orangeries pour y passer les mois les plus froids de l’automne et de l’hiver. Naguère, les fleurs servaient à produire du thé, plus tard des bonbons.

Les orangers de Freÿr sont les plus vieux orangers d’Europe en caisse. Certains ont plus de 350 ans. Quant aux élégantes orangeries du château, elles sont les plus anciennes des anciens Pays-Bas, elles datent du 18e siècle.