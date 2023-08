Le château de Franchimont va accueillir sa 25e foire médiévale ce week-end

Le week-end va être particulièrement festif du côté du château de Franchimont, sur les hauteurs de Theux. La 25e édition de sa foire médiévale va s’y dérouler durant deux jours, grâce à 2000 bénévoles en costumes d’époque.

" C’est un marché médiéval artisanal qui a lieu depuis 1973, tous les deux ans, qui regroupe des artisans, des marchands de bouche, etc. C’est aussi une grande fête : on a plus de 85 spectacles sur le week-end ; on a trois scènes, des soirées, vraiment pour tous les goûts. On se replonge au 15e siècle et on essaie vraiment d’être le plus authentique possible. C’est vraiment une reconstitution ", détaille Patrice Lambert, président du comité organisateur.

La Foire médiévale se déroulera ce samedi de 10 à 2 heures du matin et dimanche de 10 heures à minuit.