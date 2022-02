Le château de Franchimont : un retour au Moyen Age !

Enclavé au milieu de territoires non liégeois : les Duchés de Limbourg, de Luxembourg et la Principauté de Stavelot, le pays de Franchimont avait ainsi son système défensif mais aussi son centre administratif et judiciaire où résidait le représentant du prince. Construit sur un éperon contrôlant la vallée de la Hoëgen, le château fut un élément important de la défense de la principauté de Liège.

On peut diviser les ruines actuelles en trois enceintes concentriques qui correspondent à l’évolution générale de la fortification du Moyen Age aux Temps modernes.

* La première enceinte est le château proprement dit transformé à diverses reprises.

* Il reste peu de choses de la deuxième enceinte. Un des témoins les plus remarquables est le renforcement oriental – dit bouclier – du donjon haut de plus de 20 m.

* La troisième enceinte, pentagonale, décrit une forme de bastion dont la pointe est orientée plein ouest. Elle est un exemple typique de l’architecture militaire inventée par les ingénieurs au début du XVI siècle.

Malgré les démolitions au moment de la Révolution française, les ruines qui subsistent sont imposantes. Leur visite permet de comprendre l’évolution de l’architecture militaire.