Le château de Colonster intéresse-t-il encore quelqu'un ?

Depuis le mois de mai, l'université cherche un concessionnaire, pour reprendre la gestion de cet élégant édifice du dix-huitième siècle. En principe, les amateurs auraient dû se déclarer pour novembre dernier. La date a été reportée au début avril, et le délai vient encore d'être allongé: jusqu'à la fin septembre. Officiellement, c'est parce qu'un candidat n'a pas pu finaliser son offre dans les temps. Mais c'est sans doute le signe que le dossier est plus difficile que prévu, et que d'énormes contraintes en découragent plus d'un.

Il s'agit de s'engager à exploiter, pendant quarante ans, un restaurant et des salles de réception, avec une priorité d'occupation et une ristourne tarifaire en faveur des autorités académiques. Mais en plus, il faut prendre en charge des travaux urgents, et non des moindres, rénover toiture et terrasse ou remplacer une cabine à haute tension, à réaliser au cours des trois premières années, après quoi il faut encore réhabiliter une aile, dite "des communs", actuellement inoccupée, et dans un état relativement avancé.