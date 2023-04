Le Chateau d’Hérouville, studio mythique de l'histoire du rock !

Michel Magne décide de quitter le château en 1973 et le laisse en gérance à un autre propriétaire de studios, Yves Chamberland. L’accord ne se passe pas bien et le château est délaissé, détérioré et squatté. Il est alors repris par le fondateur du groupe Magma, Laurent Thibaut et jusqu’en 1978, les années folles du studio repartent de plus belle.