Le chatbot médical de Google a réussi l'examen de médecine américaine, une avancée majeure

La santé est un domaine dans lequel la technologie évolue de manière fulgurante. Même si certains pensent qu'il existe des algorithmes capables de mieux lire des scanners médicaux que des humains, les résultats de l’IA à l’examen de médecine restent inférieurs à ceux des étudiants. C’est ce qu’indique une étude publiée dans la revue scientifique Nature. Alors, avancée significative ou inquiétante ? Il semblerait que l'étude soit vue d'un œil plutôt positif du côté de la communauté scientifique.

En parallèle de la sortie de ChatGPT l’année dernière (soutenu par Microsoft), Google a dévoilé "Med-PaLM", une intelligence artificielle médicale fermée au public.

L’IA est entrainée grâce à de grandes quantités de données, ce qui en fait le premier modèle de langage à réussir l’examen américain de médecine.

Med-PaLM a atteint un résultat de 67,6% au QCM. Pour réussir cet examen, il faut obtenir 60%. Pari réussi, donc. Des résultats tout de même inférieurs à ceux des humains.

Une version plus récente du modèle a été développée : "Med-PaLM 2". Celle-ci a atteint le score de 86,5% au même examen grâce au développement d’une nouvelle référence d’évaluation. Près de 20% de plus que le score précédent. L'IA serait en test dans le prestigieux hôpital de recherche américain Mayo Clinic depuis avril, selon le Wall Street Journal.

Karan Singhal, chercheur chez Google et auteur principal de la nouvelle étude, assure que le modèle servira pour des tâches administratives et ne sera pas testé sur des patients. Elle a pour but d'aider les médecins et non de les remplacer.