"Le Chat s'expose" à l'Espace Muséal d'Andenne : découvrez-la en avant-première avec Philippe Geluck le 8/06 !

Après une tournée de son exposition monumentale dans 6 grandes villes européennes, Le Chat pose ses valises à l'Espace Muséal d'Andenne pour y passer l’été et une partie de l’automne. Il nous emmène avec lui en absurdie, ce pays de l’autodérision et des aphorismes né de l’humour et de l’imagination de Philippe Geluck, artiste à l’œuvre protéiforme, sensible et profonde, débordant de belgitude.

L'exposition "Le Chat s'expose" est à voir du 9 juin au 15 novembre au Phare d'Andenne (Espace Muséal d'Andenne).

Mais La Première offre à quelques personnes privilégiées de pouvoir accéder à l’exposition le jeudi 8 juin à 17h et de visiter l’exposition en avant-première en compagnie de Philippe Geluck, et à 18h d'assiter à l'inauguration de la statue inédite du Chat sur l'esplanade devant le musée, et au vernissage de l'expo.

