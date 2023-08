"Le Chat potté", toutes griffes dehors dans le premier film à revoir sur Ouftivi

Le célèbre félin qui a presque volé la vedette à Shrek dans les films de DreamWorks a eu droit à sa propre saga au cinéma. Le premier film est à (re)découvrir le samedi 19 août à 20h30 sur Ouftivi et Auvio.

C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et non moins redoutable amant, s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable "cerveau" de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et… des Bottes !

Avant de réaliser Le Chat potté, Chris Miller avait mis en scène le troisième volet de Shrek. Il connaissait donc parfaitement l'univers loufoque et le caractère bien trempé du célèbre félin. Dans la version originale, ce sont Antonio Banderas et Salma Hayek qui prêtent leur voix aux deux chats vedettes du film. Mais en version française, c'est l'acteur Boris Rehlinger qui donne sa voix au Chat Potté, en lui offrant également un accent espagnol pour coller à la version originale. Si on écoute bien, on reconnait la voix française d'acteurs bien connus comme Colin Farrell, Jason Statham ou Joaquin Phoenix.

Sa copine Kitty est quant à elle doublée par une des plus grandes actrices belges en exercice ... Virginie Efira ! Moins connue pour ses rôles de doublage, la comédienne a pourtant eu plusieurs expériences dans le domaine. Elle a en effet joué dans Garfield, Robots ou encore Max & Co.