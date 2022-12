« Le Chat Potté 2 : la dernière quête » une délirante aventure animée avec la voix de Virginie Efira.

Individualiste et séducteur, le Chat Potté est un Don Juan capable de charmer et de manipuler n’importe qui. Mais dans cette nouvelle aventure, il découvre que son goût pour les péripéties à haut risque a fini par lui coûter cher : il a déjà épuisé huit de ses neuf vies de chat. Sa mission est désormais claire : il doit s’embarquer dans la quête la plus importante de son existence afin de mettre la patte sur la mythique Étoile à Vœu, seule capable de lui rendre ses vies perdues…