Le chat noir continue de sévir au Real Madrid : au tour de Vinicius Jr d'être absent un petit temps

Décidément, on se demande bien ce que le Real Madrid a fait pour mériter une telle hécatombe. Quelques jours après Thibaut Courtois et Militaô, les Madrilènes perdent un nouveau titulaire indiscutable puisque le club a annoncé ce lundi que Vinicius Jr serait plus que probablement absent... six semaines pour une blessure à la cuisse.

Le feu follet brésilien était en effet sorti après 19 minutes de jeu contre Cadix. D'emblée, les images avaient inquiété puisque Vinicius s'était arrêté après un sprint.

Les craintes sont donc confirmées puisque l'ailier du Real souffrirait d'une rupture de l'ischio. Il devrait donc être absent des pelouses jusque octobre, à moins que sa rééducation ne se déroule plus rapidement que prévu.

Nouveau coup dur donc pour le Real Madrid qui n'en finit plus de panser ses plaies : après Courtois, Militao, Güler et Mendy, Vinicius est le 5e joueur du noyau à devoir passer par la case infirmerie. Quand on repense à sa saison dernière, où il avait planté 23 goals et délivré 21 assists en 55 matches, on se dit que la Maison Blanche perd l'une de ses fondations les plus solides.