Le chat marsupial du Nord meurt juste après s’être reproduit... Les chercheurs ne comprennent pas pourquoi

Pour en avoir la preuve, des chercheurs ont équipé de dispositifs de localisation sept mâles et six femelles de chat marsupial sur Groote Eylandt, une île au large de la côte australienne du Territoire du Nord.

Après 42 jours, il est apparu que les mâles étaient beaucoup plus actifs et faisaient preuve de plus d’ardeur que les femelles, qui, elles, peuvent survivre jusqu’à quatre saisons de reproduction.Et là où ces dernières passent un quart du temps à se reposer, les mâles ne consacrent que 7% de leur temps à ne rien faire.

Les mâles "sont loin de dormir autant qu’ils le devraient", explique l’étude.

Le mécanisme à l’œuvre serait donc distinct de celui frappant un proche du chat marsupial, l’antechinus, lui aussi sémelpare mais beaucoup plus petit que le chat marsupial et qui succombe à des hémorragies internes et infections provoquées par le stress de la saison de reproduction.