"Le Chat du rabbin", la série de bandes dessinées de Joann Sfar, ressort dans un nouveau format

"Le Chat du rabbin", la série de bandes dessinées à succès de Joann Sfar, ressort jeudi dans un format nouveau, plus proche du roman graphique. Que les fans se rassurent : ce n’est pas parce qu’elle est terminée.

Dans quatre "recueils", les éditions Dargaud rassemblent les neuf premiers épisodes de cette histoire de félin qui parle, dans la communauté juive d’Alger des années 1930.

Quelques centimètres de moins en hauteur, quelques-uns de plus en épaisseur, une couverture plus arrondie… L’objet s’éloigne du format classique de l’album franco-belge cartonné.

"La forme donnée par Dargaud est plus proche du roman graphique. Ça tient dans le sac, et ça va rapprocher 'Le Chat du rabbin' d’un lectorat… je ne sais pas comment l’appeler, peut-être littéraire. J’étais heureux de la proposition", dit l’auteur à l’AFP.

La série s’est vendue à 1,6 million d’exemplaires, selon la maison d’édition. Elle compte 11 tomes à ce jour, depuis le premier qui date de 2002, et les deux derniers qui ne sont donc pas encore repris dans ce format.

"Il y a un 12e en écriture depuis plus d’un an. Le chat, c’est un petit personnage qui m’accompagne depuis longtemps. J’attends qu’il me parle. Sinon, je ne me force pas", explique Joann Sfar, 50 ans.