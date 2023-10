Le chat de Geluck fête ses 40 ans et s'offre un 24e album

Un chat de 40 ans, ça ne court pas les rues. Pourtant il y en a un qui a soufflé ses 40 bougies aujourd'hui, celui de Philippe Geluck. L'occasion de présenter le 24e album de la série.

Une série dont le succès commercial ne se dément pas : 15 millions d'exemplaires vendus, 15.000 dessins publiés dans les journaux. Ces quatre dernières décennies, le chat n'a pas chômé.

Pour le plus grand bonheur de son éditeur, Casterman. "Le chat est vraiment un des piliers de la maison, on a la chance que chaque année, Philippe nous régale d'un album ou d'un livre de texte qui se vend entre 200.000 et 400.000 exemplaires", se réjouit Charlotte Gallimard, présidente et directrice des éditions Casterman.

Ce succès, le chat le doit à son créateur Philippe Geluck, qui depuis son atelier Bruxellois le dessine, sous des traits mi-philosophe, mi-débile. Et ce depuis 1980, alors griffonné sur la carte de remerciement du mariage de Philippe. Trois ans plus tard, le chat fera sa première apparition publique dans le journal Le Soir.

Au fil des années, le chat évoluera physiquement et ne sera plus publié dans la presse. Il est désormais décliné sous forme de tableaux, de calendrier, de statuettes, voire de statues monumentales en bronze. Sans compter l'arrivée prochaine de son propre musée : le Musée du Chat et du dessin humoristique, dont l'inauguration est prévue pour 2026. Ce dernier est financé en partie grâce à la vente des fameuses statues monumentales en bronze du Chat dont 26 exemplaires ont déjà été vendus.