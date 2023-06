Le Chat dans une exposition inédite à l’Espace Muséal d’Andenne

Depuis le 8 juin, une nouvelle œuvre de Philippe Geluck, "L’ours et Le Chat" est venue agrandir la famille des sculptures géantes en bronze de l’artiste. Elle trône majestueusement sur l’Esplanade du Phare à Andenne, comme une invitation à visiter l’Espace Muséal, juste à côté, où dessins originaux, tableaux, sérigraphies, sculptures et objets du célèbre félin sont exposés jusqu’au 15 novembre.

Le Chat nous emmène avec lui dans l’exposition pour un voyage en absurdie, ce pays de l’autodérision et des aphorismes né de l’humour et de l’imagination de Philippe Geluck, artiste à l’œuvre protéiforme, sensible et profonde, débordant de belgitude.

Pour les groupes, 2 ateliers sont proposés en complément de la visite (libre) de l’exposition :