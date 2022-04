Le chat, danger pour les oiseaux et les rongeurs : les astuces pour limiter son impact sur la biodiversité

Si on peut tout pardonner à notre chat, à plus grande échelle, on observe un réel problème pour la biodiversité.

Un chat domestique ramène en moyenne deux à trois proies par semaine. Mais la population de félins en Belgique augmente exponentiellement. Elle serait aujourd’hui "de 2 millions de chats" informe Bénédicte Flament. Et ceux-ci privilégient les oiseaux puisque l’homme agit déjà sur son biotope en éliminant les rongeurs nuisibles pour son jardin.

Le calcul est rapidement fait, on obtient un nombre colossal de 'victimes' du comportement de chasseur de ces félins. "Ce comportement de prédation du chat impacte à peu près 16% des causes de mortalité de nos oiseaux de jardin" souligne la vétérinaire.

Or, ces volatiles ont un rôle prépondérant dans l’équilibre de la biodiversité des jardins. Notamment en mangeant de leur côté les insectes pouvant être à leur tour nuisibles pour ces environnements.