Le chat classé espèce invasive en Pologne...et un prédateur tenu à l'œil en Belgique

Chez nous aussi, l’animal peut faire des dégâts. D’autant plus que sa densité est importante en Belgique : nous serions à plus de deux millions de chats recensés, selon Bruxelles Environnement et ce chiffre augmenterait en moyenne de 6% chaque année. Et les chats se reproduisent à grande vitesse, comme l’explique le site Wallonie.be, "un couple de chats non stérilisés peut entraîner une descendance de 6000 chats en seulement cinq ans."

Pour éviter leur prolifération, la stérilisation est d’ailleurs obligatoire depuis 2017 en Wallonie, et 2018 à Bruxelles.