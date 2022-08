Le chat, cet adorable "petit tueur", classé espèce invasive en Pologne et source de prédation importante en Belgique

Chez nous aussi, l’animal peut faire des dégâts. D’autant plus que sa densité est importante en Belgique : nous serions à plus de deux millions de chats recensés, selon Bruxelles Environnement et ce chiffre augmenterait en moyenne de 6% chaque année. Et les chats se reproduisent à grande vitesse, comme l’explique le site Wallonie.be, "un couple de chats non stérilisés peut entraîner une descendance de 6000 chats en seulement cinq ans."

Pour éviter leur prolifération, la stérilisation est d’ailleurs obligatoire depuis 2017 en Wallonie, et 2018 à Bruxelles.

Une vétérinaire de la SPA La Louvière poussait récemment un coup de gueule pour que les propriétaires de chats effectuent bien cette stérilisation : "Chaque année c’est le même massacre ; le même crève-cœur. Non on ne fait aucune euthanasie de convenance je préfère encore les garder dans ma salle de bains ou en avoir 42 au cabinet que d’envisager cette solution. Mais chaque année le surnombre entraîne des épidémies et le typhus nous les emporte presque tous."