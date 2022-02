"Le Chasseur et la Reine" des Glaces sur TIPIK, avec Charlize Theron et Chris Hemsworth

" On étend le monde, on explore littéralement l’univers fantastique de " Blanche Neige et le chasseur". Il y a de nombreux paysages, une forêt enchantée et des créatures féeriques ". C’est ce qu’explique Chris Hemsworth dans une interview pour le Today Show et RTL-TVI. En effet, vous pourrez découvrir bon nombre de créatures magiques dans ce préquel. Ce film plaira aux amateurs de Games of Thrones et du Seigneur des Anneaux.