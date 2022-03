"Le charme douloureux des ébauches", un spectacle pour faire revivre l’œuvre de la poétesse Renée Vivien

Quand il a fallu imaginer la scénographie du spectacle, Eve Louisa Oppo n’a pas souhaité essentialiser Renée Vivien en recréant une ambiance de boudoir des années 1900. Elle a pris le contre-pied de ces représentations.

"Avec Estelle Labes, qui a créé l’ambiance visuelle et sonore du spectacle, nous avons beaucoup parlé de Bruxelles, cette ville si laide et bruyante dont il émerge pourtant des instants éminemment poétiques. On peut y capter des échos de conversation, certains bruits métalliques, etc. C’est pour cela que nous avons décidé de placer le spectacle au milieu d’un chantier, avec des bruits de tôle. C’est plus qu’un habillage de texte, l’acte poétique est divisé entre l’aspect textuel et la partie sonore qui a une vraie importance. Il y aura aussi des images de Bruxelles, en pleine gentrification, qui seront projetées. Cela permet de faire résonner les textes de Renée Vivien avec le public d’aujourd’hui. Nous avons aussi décidé de travailler sur la manière dont on déclame les poèmes car on ne parle plus de cette façon en 2022. Nous jouons sur l’interaction entre les trois comédiennes – Elsa Rollat, Julie Verleye, Rosalie Vandepoortaele – et moi, ainsi qu’avec Estelle Labes qui mixe les sons en direct. Nous jouons sur le fait de transformer l’acte déclamatoire de poésie en action. Le public ne va entendre ces mots qu’une seule fois, il va pouvoir les analyser dans l’ambiance qui sera créée", indique la metteuse en scène.

Quant au titre du spectacle, Le charme douloureux des ébauches, il s’agit du premier vers du poème Les Ébauches de Renée Vivien. "On l’a choisi parce que ce qui est en chantier est encore une ébauche, ce n’est pas fini. Il y a aussi la notion de construction et de déconstruction. Le spectacle ne sera pas propre et léché. On laisse de la place pour la rudesse de l’instant et pour la confrontation entre les matériaux et les personnes qui seront sur le plateau", explique Eve Louisa Oppo.

Le charme douloureux des ébauches m’attire Comme un gardénia qu’une haleine meurtrit. La Beauté chastement entrevue y sourit, Harmonieusement, de son demi-sourire. Les visages fuyants et les frêles contours S’estompent sur la toile irréelle du rêve, Ne laissant au regard qu’une vision brève Dont la divinité se dérobe toujours. Car l’Ébauche est la sœur fragile des Ruines Qui mêlent leur hantise et leur pâleur au soir, Évoquant la lumière ancienne d’un pouvoir Sombre dans le palais que voilent les bruines. Et l’on sent défaillir le vouloir entravé Dans la ténuité morbide de l’esquisse… Sa grâce fugitive, où le regret se glisse, À l’infini du vague et de l’inachevé.

Renée Vivien, Les Ébauches.

Informations pratiques

Le charme douloureux des ébauches sera joué les 10, 11 et 12 mars au centre culturel Bruegel à Bruxelles.