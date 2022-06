Le chanvre, fibre textile oubliée, revient sur le devant de la scène.

Alors que les épisodes de canicule sont de plus en plus nombreux dans le monde, le chanvre se révèle être un allié de taille pour faire face aux températures extrêmes. Il s'agit d'une fibre thermorégulatrice qui tient chaud en hiver et maintient le corps au frais en été. Une vertu à laquelle s'ajoutent sa capacité à absorber rapidement l'humidité, limitant la transpiration et les odeurs, et ses propriétés antibactériennes et antifongiques.

Le Slip Français n'aura pas attendu longtemps avant de compléter ses gammes en lin, laine française et coton recyclé, d'une première collection en chanvre. Fruit d'un partenariat avec Eminence, les deux pièces proposées (un boxer et un polo) ont été conçues à partir d'un mélange de chanvre et de lyocell, combinant douceur, confort, et résistance.

La marque ne s'arrête pas là puisqu'elle entend également valoriser cette fibre et soutenir son développement en augmentant sa surface de culture. Pour le lancement de cette gamme, elle lance une opération destinée à collecter des dons pour le groupement Planète Chanvre, basé en Seine-et-Marne. L'objectif ? Permettre aux agriculteurs d'investir dans de nouveaux outils industriels afin de passer de 5.000 à 15.000 tonnes de paille de chanvre par an.