Le chantier sur l’E411 entre Courrière et Spontin joue les prolongations jusqu'à la fin septembre

Les automobilistes ayant l’habitude de circuler sur la portion d’autoroute Namur-Arlon de l’E411 devront s’armer de patience un peu plus longtemps que prévu. Le chantier entre Courrière et Spontin (entre les kms 62.1 et 70.6) devait normalement se terminer ce lundi 4 septembre à 21 heures. Manque de chance pour les usagers : les travaux vont durer plus longtemps, jusqu’à la fin du mois de septembre si tout se passe bien. Ils ont pour but de réparer le revêtement de l’autoroute.

En pratique, la voie de gauche est actuellement fermée au trafic depuis la seconde moitié d’août avec une vitesse limitée à 70 km/h, et elle le restera jusqu’à la fin de cette semaine. Ensuite, la bande de gauche sera rouverte à la circulation en principe dès le lundi 11 septembre, et c’est la bande de droite qui sera rendue indisponible jusqu’à la fin de ce mois-ci.

Ce chantier provoque quotidiennement des ralentissements pour toutes les personnes circulant en direction d’Arlon. D’ailleurs, il est fortement conseillé de circuler sur la Nationale 4 plutôt que sur l’E411 dans la mesure du possible.