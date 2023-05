Le chantier participatif pour créer un espace convivial au centre d'Engis est en cours

Sur place, Cassy, 11 ans et Axelle, 14 ans, profitent de cette période de vacances pour apporter leur aide dans l'aménagement de ces 1800 mètres carrés de verdure donnant à la fois sur la rue Wauters et sur les berges de la Meuse. "On fabrique une scène et on est en train de visser les planches" expliquent-elles.

Parmi les différents acteurs de ce chantier participatif, le Centre culturel d'Engis et son directeur Michael Willems: "Ça va être une esplanade qu'on peut appeler une scène qui pourra servir éventuellement pour certains spectacles" précise-t-il. "Il y a un gradin aussi pour que les gens s'asseyent, se rencontrent, et sur le mur, juste devant, on va créer un écran de cinéma. Le gradin va être orienté de telle manière à ce qu'on puisse projeter aussi un film."

Autre collaborateur de ce chantier participatif, la Maison des jeunes d'Engis que fréquentent Emma et Emy, 15 et 16 ans: "Moi, j'aime bien venir ici et participer au projet parce que je vois les travaux évoluer. On pourrait faire des barbecues ici, ça fait des mini-fêtes de village et ça peut être chouette pour Engis" se réjouit la jeune fille.

L'idée, c'est de travailler avec les gens, leurs compétences et leurs envies

"L'idée, c'est de travailler avec les gens, avec leurs compétences, leurs envies, je pense que tout le monde peut être actif à sa façon" ajoute Michael Willems.

Dès la fin de cette semaine, les Engissois pourront profiter de ces premiers aménagements.

Un deuxième chantier participatif démarrera en juillet dans un autre quartier d'Engis pour un coût global estimé à 58.000 euros.