Le chantier naval Meuse et Sambre bientôt repris ?

Le candidat serait par ailleurs intéressé par une reprise des 4 sites de l’entreprise (Andenne, Beez, Liège et Pont-de-Loup). "Il envisage des investissements et la reprise de certains anciens travailleurs de Meuse et Sambre", précise encore le curateur. Ce dernier espère un aboutissement rapide des négociations. Pour rappel, Meuse et Sambre employait 70 personnes avant sa faillite.