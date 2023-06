Le chantier naval d’Andenne a repris son activité avec de nouvelles ambitions pour des bateaux zéro carbone

Batia Mosa a réinvesti les lieux et souhaite dynamiser le site de Seilles. "Trois à quatre bateaux pourront sortir chaque année de ces ateliers d’assemblage", se réjouit Kris Van Mullem, administrateur de l’entreprise. Mais en plus de la confection et la réparation, l’ambition est d’aller plus loin. "Nous allons mettre en place une chaîne de production de salles des machines. On pourrait à terme en sortir entre 20 et 30 par an. Cette standardisation n’est pas encore développée dans le secteur. Nous avons déjà de l’intérêt de certains partenaires. Cela permettrait d’avoir une rentrée régulière d’argent."