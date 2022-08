Julien Lardinois, gérant d’un magasin d’accessoires, explique : "J’ai des clients qui viennent des fois de Seraing ou de Flémalle et qui me disent qu’ils ont mis une heure pour venir. C’est à côté. Les gens sont donc découragés à venir à cause des travaux, mais c’est un peu mal aiguillé".

Je dois me résoudre à fermer l’un de mes magasins.

Des commerces qui se meurent, on en compte des dizaines. En vitrine de son commerce de chaussures, Virginie Crampon désigne clairement le coupable : le tram. "Là, j’ai pris la lourde décision, la mort dans l’âme, je dois me résoudre à fermer l’un de mes magasins et c’est, du coup, celui-ci parce que c’est celui qui chute le plus à cause des travaux". Un commerce qui a vu son chiffre d’affaires chuter de 60%.