Le chantier du "TOM", le Tubize Outlet Mall, devrait être inauguré trois avant la réalisation du contournement Nord

Le chantier de l’Outlet Mall, à Tubize, progresse à grands pas !

Situé sur le site des anciennes forges de Clabecq, le bâtiment accueillera notamment des magasins d’usine, un peu comme à Maasmechelen Village, en Flandre. Il abritera 80 enseignes. A ce jour, plus de 50% des surfaces commerciales sont déjà réservées, contrat à l’appui. Selon Thomas Tourpel, responsable marketing de la société chargée de commercialiser le projet "TOM" (Tubize Outlet Mall), "plus de 100% de marques ont également manifesté leur souhait d’intégrer le bâtiment commercial. Tout devrait donc être occupé ! Ce succès s’explique par la situation géographique du site (à 25 minutes de Bruxelles et proche de plusieurs nœuds de communications), par l’offre très rare de ce genre de complexe en Belgique et par la dimension écologique du projet (toitures vertes avec agriculture urbaine, parcs, piste cyclable,…).

Le promoteur privé annonce l’ouverture du Mall, vers la fin 2024. Mais il attend toujours la réalisation du fameux contournement Nord de Tubize, pour faciliter la mobilité et l’accès au complexe commercial, au sein du nouveau Quartier des Confluents, un quartier qui comportera aussi des logements, des bureaux, des services et équipements divers.

L’enjeu mobilité

Après des incertitudes budgétaires, des difficultés administratives, juridiques et techniques, le projet de contournement Nord de Tubize semble à présent débloqué ! Mais pour le bourgmestre, Michel Januth, il accusera finalement trois ans de retard sur l’inauguration de… l’Outlet Mall. "Après plusieurs échanges avec la Région wallonne, nous avons finalement obtenu un planning des travaux de ce grand projet routier, un projet qui n’a d’ailleurs pas encore commencé. On nous annonce une fin de chantier en 2027, soit environ 3 ans après l’inauguration du Mall ! Pour les clients de ce complexe commercial, les années 2025 et 2026 risquent d’être compliquées en termes de mobilité, car Tubize est déjà saturée".

Pour Michel Januth, comme pour l’échevin de la mobilité, Pierre Anthoine, les retards accumulés de ce projet de contournement sont la conséquence d’une série de difficultés. "Il y a notamment eu des incertitudes au niveau du budget régional. Ce problème a ensuite été réglé. Mais il y a eu d’autres obstacles liés aux expropriations, aux essais de sol, au volet administratif, au dossier technique, au passage à niveau,…"

Concernant les autres voiries, le Boulevard urbain progresse, malgré un petit retard dû à des problèmes techniques. Enfin, rappelons qu’une voie cyclable devrait aussi voir le jour dans les prochains mois.

Une nouvelle étude de mobilité est prévue pour réactualiser les données, à la lumière de l’avancement des différents chantiers sur le site. Selon le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, à ce stade de l’étude, sans compter certains coûts annexes, "le chantier de contournement est estimé à 25 millions d’euros. Une somme à charge de l’inBW pour 80% ; Et 20% pour le partenaire wallon Sofico".