Le chantier du Quai des Matériaux progresse et devrait se terminer pour l’été 2024

C’est une zone emblématique en pleine reconstruction. Les vieux hangars ont été démolis, les sols sont en train d’être assainis, les arbres sont plantés petit à petit et les terrains de sport sont fignolés par les ouvriers.

De plus, la partie promenade entre le pont Sainctelette et le pont Suzan Daniel sera, d’ici quelques semaines, accessible au public.

Mais tout n'est pas fini pour autant. Anne Mager est la responsable du projet chez Beliris : "Nous sommes à la petite moitié du chemin. Celle qui était la moins sujette aux imprévus. Car il peut toujours y avoir des surprises quand on dépollue des sols industriels. Sinon, dès le mois d’août, on commence le skatepark".

Ce sera d’ailleurs le plus grand jamais construit à Bruxelles. À ses côtés, on retrouvera aussi un bac à sable pour les plus petits et des pelouses pour pique-niquer.