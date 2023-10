Après Christophe Willem, c’est Vianney qui nous fait l’honneur d’assurer le rôle de parrain de la Grande Soirée CAP48. Nous le retrouverons le dimanche 15 octobre en prime sur La Une aux côtés d’Anne-Laure Macq et de Jean-Louis Lahaye. Durant cette soirée, artistes, personnalités de la RTBF et bénévoles se réuniront une nouvelle fois pour soutenir la cause et transmettre un message de solidarité.