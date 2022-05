Le chanteur Renaud entre 70 bougies et quelques remords

Le succès de titres cultes connus dans le milieu francophone, comme "Dès que le vent soufflera" ou "Marche à l’ombre", ne l’a pas empêché de laisser libre arbitre à des penchants et addictions qui lui ont pourri la vie. Dans les colonnes du Parisien, il s’est confié à ce sujet…

"J’ai réduit la cigarette. Quand je chantais, j’étais à quinze par jour, au lieu de quarante. Mais je suis remonté à vingt. C’est plus dur à arrêter que ça", a-t-il lâché en montrant son verre. "Je suis au Bitter San Pellegrino. Cela fait un an et demi que je ne bois plus une goutte d’alcool. Je tiens bon."

A l’aube de ses 70 ans, il avoue qu’une angoisse persiste encore et toujours dans sa tête, elle alimente d’ailleurs le stresse qui ne lui permet pas d’arrêter de fumer, celle du sablier qui défile, la peur de la mort…

"C’est toujours une angoisse, regrette-t-il sur RTL. Chaque jour, je me lève et je me dis : c’est le dernier jour du reste de ma vie. Le tout doublé d’une paranoïa à toute épreuve".