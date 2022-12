Le chanteur Nilda Fernández, un homme profondément libre

Pour Nilda, la chanson va avec le voyage. En 1994, il part en Argentine pour vivre son métier, il écrit des romans, il s’installe aussi à New York où il rencontre le pianiste dominicain Michel Camilo avec qui il enregistre un album, Innu nikamu.

Une critique parlera de cet album dans ces termes : "d’une élégie amoureuse à une œillade sans fard, d’une solitude farouche à une fraternité fondante, Innu Nikamu – 'l’être humain qui chante', en indien montagnais – renoue avec le meilleur de Nilda." Et puis Nilda prend le large et part en roulotte pour chanter… et cet atome libre-là, raconte beaucoup sur comment il a dû gérer les quelques succès qui lui sont arrivés en revenant toujours à la source, la création et la rencontre du public. Admirateur de Ferré et de Barbara, ami de Nougaro, il sortira en 1999 un album hommage aux plus grands et plus grandes qui s’intitule tout simplement Mes hommages.

Puis à nouveau, n’écoutant que la beauté de ce qui s’offre à lui, il part en Russie. Là-bas, il sort deux énormes tubes et revient en France, en passant par Cuba. Il publie des livres, crée un spectacle de cirque, joue une comédie musicale… Fernández, c’est l’homme qui ne se destine qu’à vivre les choses dans lesquelles il peut exercer la sincérité de son art, et l’authenticité de la rencontre. Il fermera les yeux en 2019 à cause d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 67 ans.

Nilda Fernandez avec Madrid, Madrid en 1987 sur le single du même nom… c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours.