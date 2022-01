Le chanteur Neil Young demande à Spotify de retirer sa musique, l’accusant de désinformation sur le Covid-19

Le chanteur Neil Young a demandé à Spotify, dans une lettre ouverte finalement retirée de son site, de supprimer sa musique de la plateforme de streaming, en l’accusant de désinformation sur le Covid-19 et les vaccins via les podcasts du populaire et controversé Joe Rogan.

"Je fais cela parce que Spotify diffuse de fausses informations sur les vaccins causant potentiellement la mort de ceux qui croient à la désinformation qu’ils diffusent", a écrit le légendaire chanteur de "Heart of Gold" et "Harvest Moon".