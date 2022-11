Le chanteur et compositeur néerlandais Pierre Kartner, né en 1935, est décédé a-t-on appris ce vendredi 11 novembre. Il était mieux connu sous le nom de Vader Abraham. Très apprécié en Flandre, on lui doit notamment le célèbre morceau "Au Pays des Schtroumpfs" sorti en 1977 et qui avait été traduit en plusieurs langues.

Vader Abraham était aussi l'auteur de "Het kleine café aan de haven", repris en français par Mireille Mathieu sous le nom "Le vieux Café de la rue d'Amérique". Il avait 87 ans.