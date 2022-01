Le chanteur Meat Loaf décède à l’âge de 74 ans

Le chanteur Meat Loaf, connu pour son hit "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)", nous quitte à l'âge de 74 ans.

C'est via sa page Facebook qu'on a découvert la triste nouvelle : "Nous sommes désolés de vous apprendre que l'incomparable Meat Loaf est décédé cette nuit aux côtés de sa femme Deborah".

"Ses filles Pearl et Amanda et des amis proches l'ont accompagné au cours des dernières 24 heures. Son incroyable carrière s'est étalée sur 6 décennies au cours desquelles il a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde et joué dans plus de 65 films, dont "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" et "Wayne's World"."

"Nous savons à quel point il comptait pour tant d'entre vous et nous apprécions vraiment tout l'amour et le soutien que vous nous apportez pendant cette période de deuil alors que nous perdons un artiste aussi inspirant et un homme magnifique."

"Nous vous remercions de votre compréhension de notre besoin d'intimité en ce moment. De son cœur à vos âmes… n'arrêtez jamais de tout déchirer !"