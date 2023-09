Le chanteur Lou Deprijck est décédé, le producteur de "Ça plane pour moi" avait 77 ans

Le chanteur belge Lou (Francis, de son vrai prénom) Deprijck est décédé. Il avait 77 ans. Une information donnée ce matin par la Dernière Heure. L’auteur du célèbre "Ca plane pour moi" avait connu d’importants problèmes de santé ces derniers mois.

Dans les années 60, ce jeune habitant de Lessines avait fréquenté les boîtes les plus branchées de la capitale belge et visité régulièrement Londres pour y découvrir les groupes anglo-saxons. Il connaît la tendance et le son du moment mais ce n’est pas la musique British qui le fera décoller. En 1970, Lou crée le "Two Man Sound". Le groupe connaîtra trois succès aux accents brésiliens : "Copacabana", "Charlie Brown" ou encore "Disco Samba".

En 1977, Lou devient producteur et confie au jeune Roger Jouret le soin de performer avec "Ça plane pour moi". Une erreur qui finira au tribunal en 2010. Si Plastic Bertrand a effectivement incarné le tube planétaire, il ne l’a pas chanté. "Ça plane pour moi", c’est du Deprijck et la voix de Deprijck.

En 1978, le Lessinois avait créé "Lou & the Hollywood Bananas" et a connu quelques jolis succès, avec "Kingston" ou "Les petites rues de Singapour".

Il avait fait une incursion en politique, sur les listes du MR, entre 2012 et 2018, aux élections communales de Lessines.