Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viol et d'agression sexuelle, remis en liberté

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, incarcéré depuis novembre dans une enquête pour viol et agression sexuelle de deux mineures, a été remis en liberté mardi et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait été saisie d'une nouvelle demande de mise en liberté par les avocats de Jean-Luc Lahaye.

Contactés, ses avocats n'ont pas souhaité commenter.

La vedette des années 80, âgée de 69 ans, est soupçonnée d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes lorsqu'elles étaient âgées de 15 à 17 ans, à partir de 2013.

Il a été mis en examen le 5 novembre 2021 par une juge d'instruction de Paris pour "viol, viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur" et abus de faiblesse. Placé en détention provisoire, il avait aussitôt déposé une demande de mise en liberté qui avait été rejetée fin novembre par la cour d'appel.

Les deux jeunes filles, nées en 1998 et 2000, avaient porté plainte contre l'interprète de "Papa chanteur", puis s'étaient rétractées avant de déposer une nouvelle plainte début 2021, entraînant l'ouverture d'une enquête par le parquet.

Dans cette affaire, la fille aînée du chanteur a été mise en examen pour "subornation de témoins", soupçonnée d'avoir fait pression sur les plaignantes pour qu'elles se taisent.

Le rôle des mères des deux jeunes filles est également examiné par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), chargé des investigations: l'une d'elles a été mise en examen pour non-dénonciation de crime fin janvier.

L'audition de la mère de la seconde plaignante, qui était aussi initialement convoquée en vue d'une mise en examen, a été reportée en raison de son état de santé.

Le chanteur de variétés a déjà été condamné pour des infractions sur des mineurs en 2007 et 2015.