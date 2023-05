Le chanteur Jean-Louis Murat est mort à l’âge de 71 ans

Le chanteur français Jean-Louis Murat est mort ce jeudi 25 mai, à l’âge de 71 ans. L’artiste avait enregistré une vingtaine d’albums, parmi lesquels Le Moujik et sa femme, Le cours ordinaire des choses, Morituri ou encore voire A bird on a poire en 2004.

Auteur-compositeur et interprète, Jean-Louis Murat était né le 28 janvier 1954 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Parmi ses titres les plus connus, on peut citer notamment : "Regrets", chanté en duo avec Mylène Farmer, "Si je devais manquer de toi" et "Au mont Sans-Souci".

De son vrai nom Jean-Louis Bergheaud, il a vécu une grande partie de son enfance à Murat-le-Quaire en Auvergne, chez ses grands-parents. C’est là qu’il ira chercher sa source d’inspiration pour son nom de scène.