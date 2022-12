Le chanteur Jack Johnson obtient une injonction de cinq ans contre l’une de ses fans

Le chanteur a porté plainte contre une fan qui ne cessait de venir à sa rencontre à son hôtel ou lors de ses concerts.

Cette ordonnance de 5 ans survient après une autre injonction temporaire contre cette fan demandée en octobre. Selon des documents officiels obtenus par TMZ, le chanteur a commencé à "s’inquiéter pour sa sécurité" en août, après que cette femme s’est présentée à son hôtel à Houston au Texas. La police avait alors dû intervenir alors qu’un collègue de Jack Johnson avait assisté à la scène.

Le chanteur affirme que cette personne achetait tout le temps des tickets VIP pour se rapprocher de lui, qu’elle lui envoyait des e-mails à lui ainsi qu’à son management en expliquant qu’elle était victime d’un stratagème financier. Selon TMZ, la fan représentait un risque pour Johnson étant donné sa capacité à suivre ses mouvements et ses dates de tournée, qui sont facilement disponibles en ligne.

L’artiste déclare aussi que cette femme le "poursuit" depuis des années, bien que son équipe lui ait envoyé "plusieurs ordonnances de cesser et de s’abstenir en vain". La semaine dernière, Johnson a témoigné devant le tribunal pour que l’ordonnance d’interdiction temporaire soit étendue à cinq ans. Johnson, sa femme Kim et leur enfant de 16 ans sont maintenant tous protégés par l’ordonnance restrictive, qui expirera en 2027.

Jack Johnson a sorti le 24 juin de cette année l’album Meet the Moonlight, pour lequel vous pouvez toujours voter dans notre grand Top 2022 sur Classic 21.

Il s’agit du neuvième album de l’artiste dont on avait pu découvrir plusieurs extraits comme One Step Ahead" et la plage titulaire.