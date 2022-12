François, un auditeur de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne veux pas blâmer la personne. Mais que ce soit pour chanter, jouer ou faire des affaires, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se rendre au Qatar. Je crois que ça contribue à ancrer les systèmes politiques répressifs et dictatoriaux qui sont sur place. Aller au Qatar, c’est contribuer aux atrocités qui s’y passent. Quand on est artiste ou joueur de foot, c’est plus compliqué, mais on doit dire quelque chose sur la situation. Tous les artistes devraient refuser. Ça fait de Gims un complice du Qatar de ce qu’il se passe au Qatar."