Le chanteur des Sex Pistols John Lydon critique l’Eurovision après avoir annoncé qu’il allait faire partie des potentiels candidats

Dans une déclaration du principal intéressé, on apprend que le titre est aussi dédié à " toute personne qui traverse une période difficile, avec la personne à qui il ou elle tient le plus. Un message d’espoir qui prouve que l’amour rend tout possible. "

L’Eurovision a lieu cette année à Liverpool. L’année dernière, l’Ukraine avait remporté le concours devant le Royaume-Uni. Si d’habitude, le pays gagnant accueille le rendez-vous l’année suivante, les organisateurs ont estimé que l’Ukraine ne serait pas en mesure de le faire en raison de l’invasion russe et ont donc décidé d’organiser l’évènement au Royaume-Uni.

Le représentant belge à l’Eurovision sera, quant à lui, connu le samedi 14 janvier à l’issue d’un show organisé en direct du Palais 12 à Bruxelles. La grande finale de l’Eurovision aura lieu le 13 mai.

En novembre dernier, Keith Levene, un membre des débuts des Clash et ancien guitariste de Public Image Ltd, est mort à 65 ans.

On apprenait au même moment et via Paul Cook que les Sex Pistols ne se reformeraient plus jamais : " Un de mes grands regrets avec les Pistols a été de ne pas faire un deuxième album. Nous aurions pu faire un autre grand disque, même avec le départ de Glen [Matlock] [et] lorsque Sid [Vicious] était dans le groupe", explique Cook.

"Quand nous nous sommes retrouvés en 96, nous aurions dû essayer à ce moment-là. On a commencé à avoir des idées, mais John n’était pas enthousiaste et ça ne s’est pas fait. C’est dommage."

Ces dernières années, John Lydon s’est de plus en plus éloigné du groupe, suite notamment à une bataille juridique houleuse au sujet de la série télévisée Pistol pendant laquelle le chanteur a tenté de faire annuler la série. Paul Cook explique que l’espoir d’une future réunion est effectivement inexistant.