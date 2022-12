Le chanteur des Pogues, Shane MacGowan, hospitalisé

Le chanteur du groupe de punk celtique britannique The Pogues, Shane MacGowan, notamment connu pour l’indécente chanson de Noël "Fairytale of New York", a été hospitalisé, a indiqué sa femme sur Twitter.

Il est "de nouveau à l’hôpital et espère vraiment sortir le plus vite possible", a tweeté son épouse Victoria Clarke lundi, publiant une photo du chanteur de 64 ans en fauteuil roulant.

Shane MacGowan, né en Angleterre en 1957 de parents irlandais, a fondé en 1982 le groupe The Pogues. Il joue alors dans les pubs des ballades irlandaises interprétées à cent à l’heure par des musiciens mélangeant allègrement rythmes irlandais et énergie des punks.

Alliant légendes celtiques et ivrognerie, The Pogues deviennent dans les années 1980 la voix politique des jeunes immigrés irlandais à Londres, anti-Thatcher et anti-censure.

Shane MacGowan avait déjà été hospitalisé en 2016 après s’être brisé le bassin. Sa femme avait alors révélé que l’emblématique chanteur édenté était enfin sobre, lui dont la carrière a été marquée par l’alcoolisme.

Sur les réseaux sociaux, les fans lui souhaitaient mardi un bon rétablissement, associant parfois Shane MacGowan au "son de Noël".