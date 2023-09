Le chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell, entre en soins palliatifs

Le chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell, est entré en soins palliatifs et n'a plus que quelques jours à vivre.

Selon son manager, le musicien a atteint les derniers stades d'une insuffisance hépatique et ne devrait plus vivre que "pendant une semaine environ", comme l'a rapporté TMZ ce 3 septembre.

Selon la publication, le chanteur a lutté contre l'abus d'alcool tout au long de sa vie, ajoutant que sa famille et ses amis se sont réunis pour lui faire leurs adieux au cours des trois derniers jours.

La nouvelle de la santé déclinante de l'ancien chanteur de Smash Mouth a été révélée en 2021, lorsqu'il a été annoncé que le leader prendrait sa retraite en raison de problèmes de santé contre lesquels il luttait depuis plusieurs années.

La nouvelle a été annoncée après que des images d'un concert l'ont montré en train de bafouiller ses mots et de faire des commentaires menaçants à l'égard de la foule.

Annonçant sa retraite en 2021, un représentant du groupe a déclaré au Los Angeles Times que Steve Harwell avait quitté le groupe pour se consacrer à ce qu'il a décrit comme des "problèmes médicaux de longue date".

"Malgré les efforts de Steve pour surmonter ces problèmes, il a le cœur brisé de vous dire qu'il est devenu impossible pour lui de continuer à faire ce qu'il aime le plus, se produire devant les millions de fans du groupe à travers le monde", ont-ils déclaré.

TMZ avait précédemment rapporté que le chanteur avait été diagnostiqué avec une cardiomyopathie il y a huit ans, ce qui a conduit à d'autres problèmes médicaux tels que l'insuffisance cardiaque et l'encéphalopathie de Wernicke, qui "a considérablement affecté ses fonctions motrices, y compris la parole et la mémoire altérée", a déclaré un porte-parole.

"Depuis que je suis enfant, je rêve d'être une Rockstar jouant devant des arènes à guichets fermés et j'ai eu la chance de vivre ce rêve", avait déclaré Harwell dans un communiqué à l'époque. "A mes amis du groupe, ce fut un honneur de jouer avec vous toutes ces années et je ne peux pas penser à d'autres avec qui j'aurais préféré faire ce voyage sauvage".

Smash Mouth a révélé son nouveau chanteur Zach Goode l'année dernière via une reprise de Rick Astley.

Harwell a cofondé Smash Mouth en 1994, qui s'est fait connaître par des chansons comme "Walkin' on the Sun", "All Star" et leur reprise de "I'm A Believer" qui figure dans le film Shrek.