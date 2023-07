Le chanteur de Slipknot ne se sent pas "indispensable" à la formation

Depuis sa formation en 1999, Slipknot s’est toujours targué d’avoir un groupe important, presque toujours composé de neuf membres. Bien qu’il y a eu des changements significatifs au fil des ans, un membre semble irremplaçable : le frontman Corey Taylor – ou peut-être pas ?

Le bassiste Paul Gray est décédé tragiquement en 2010, tandis que le batteur Joey Jordison (qui décédera plus tard en 2021) s’est séparé du groupe en 2013. Ces dernières années, le percussionniste Chris Fehn et le claviériste Craig Jones ont quitté le groupe… À chaque fois, Slipknot a trouvé un remplaçant et a persévéré en tant que groupe.

Dans une nouvelle interview avec Rock Antenne (à voir ci-dessous), Corey Taylor a parlé de l’avenir de Slipknot et de ce à quoi il ressemblerait si d’autres membres de longue date, y compris lui-même, décidaient de se retirer.

En parlant d’hypothèse, Corey Taylor a suggéré que s’il devait se retirer de Slipknot, il chercherait volontiers son propre remplaçant. Bien sûr, un tel scénario ne se déroulerait que si tous les membres actuels et restants du groupe étaient d’accord pour continuer sous la bannière Slipknot.

"S’ils voulaient continuer et que je voulais me retirer, je les aiderais à trouver quelqu’un, pour être honnête", confie-t-il. "Ce groupe a toujours été plus grand que la somme de ses parties. Et il a été difficile d’avancer sans Paul. Il a été difficile d’avancer lorsque nous avons dû nous séparer de Joey. C’est toujours difficile quand les neuf originaux cessent d’être les neuf originaux, mais en même temps, ceux qui sont là le sont parce que nous aimons ça, et nous en avons toujours retiré quelque chose".

Corey Taylor, 49 ans, a déclaré qu’il s’investissait à 100% pour rester le leader de Slipknot, mais il pense qu’il ne lui reste qu’une demi-décennie pour tourner pleinement en cette qualité, étant donné les exigences physiques des concerts du groupe.

"Tant que je peux le faire physiquement, et tant qu’il y a des gens pour nous voir, je continuerai à le faire", a poursuivi le chanteur. "Maintenant, si la qualité commence à baisser, je saurai qu’il est temps de tout quitter. Et j’y ai déjà pensé – je me suis déjà dit qu’il me restait peut-être encore cinq ans à tourner physiquement comme ça".

Cela dit, s’il devait un jour abandonner son masque, le chanteur s’est déjà forgé une carrière parallèle avec Stone Sour et son propre travail en solo, qui s’est accéléré ces dernières années.

"Je l’ai dit dès le premier jour : si je ne voulais pas être dans Slipknot, je ne le serais pas", ajoute-t-il. "Et je pense que je l’ai prouvé. La raison pour laquelle je reste, c’est parce que je veux le faire. Il y a toujours quelque chose dans mon coeur et dans mon âme qui en a besoin. Je ne sais pas si c’est bon ou mauvais. Il est évident que la psychothérapie m’aidera à résoudre ce problème. Mais en même temps, c’est… c’est quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie, mec."