Le chanteur de Poison hospitalisé

Le groupe Poison a été contraint d’annuler son concert prévu à Nashville ce jeudi 30 juin en raison d’une "complication imprévue" suite à une opération du chanteur Brett Michaels.

Le groupe est actuellement en tournée sur le Stadium Tour qui rassemble Def Leppard, Motley Crue et Joan Jett. Il s’agissait de la 8e date de cette série de concerts pour lesquels Tommy Lee, le batteur de Motley Crue, n’a d’ailleurs pas eu beaucoup de chance non plus, souffrant de multiples côtes cassées…

Les 3 autres groupes ont pu jouer dans le stade de 69.000 personnes sans souci, et le groupe Poison est venu s’excuser de son absence devant la foule.

Dans un post sur les réseaux sociaux, on peut lire que Michaels "s’excuse profondément de ne pouvoir monter sur scène" et il ajoute : "J’étais très heureux de chanter là mais en raison de complications médicales imprévues suite à une hospitalisation, ce n’était pas possible".

Il précise qu’il "travaille à être en pleine forme très rapidement" et remercie l’équipe médicale de Nashville :